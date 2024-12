Ultimouomo.com - I migliori punti a ping pong del 2024

È stato un anno incredibilmente eccitante per seguire il tennis tavolo, di solito riservato alle attenzioni di praticanti chiusi in palestre polverose. Il torneo olimpico ha aiutato, inevitabilmente, perché il torneo olimpico aiuta sempre questo tipo di sport, ma anche perché questo torneo olimpico in particolare, quello cioè di Parigi, è stato pieno di notizie, dal colpo di scena dell’eliminazione del numero uno al mondo Wang Chuqin già ai sedicesimi di finale al ritiro della leggenda Timo Boll (con tanto di commovente ovazione da parte di Parigi), dal simbolico selfie delle squadre sud e nord-coreane sul podio del doppio misto allo snake shot di Truls Moregardh, in finale contro Fan Zhendong: inevitabilmente - scusate lo spoiler - il colpo dell’anno (ne parleremo). È stato un anno in cui, persino nelle sale italiane, è uscito un film sul(che, ci crediate o no, si chiama:- Il ritorno) e in cui contemporaneamente ne è stato annunciato un altro, dedicato a Marty Reisman, che uscirà a Natale del 2025.