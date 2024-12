Lanazione.it - Dopo i regali di Natale è tempo di shopping, iniziano i saldi invernali in Toscana: ecco quando

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 dicembre 2024 –didi. Perché a breve parte la stagione dei. Il mese tradizionalmente dedicato aiè quello di gennaio, con promozioni che si applicano soprattutto a capi di abbigliamento, scarpe e prodotti tecnologici.Inil giorno da tenere in considerazione per l’avvio deiè quello del 4 gennaio. Le date di inizio e fine possono cambiare da regione a regione, perché vengono stabilite da Regioni e Comuni sulla base della Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D, Lgs. Bersani n.114 e ss.). La durata massima è per tutti di otto settimane. Si parte dunque il sabato antecedente l’Epifania, con sconti che possono andare da un 20-30% in su. La fine del periodo deiè indicata nel 4 marzo.