Tvplay.it - Colpo spaziale in Serie A, arriva subito Marcus Rashford

potrebbe lasciare la Premier League e lo United per trasferirsiinA:sensazionale per una bigIl Manchester sembra non puntare più sul suo talento e per questo sta valutando anche soluzioni di mercato in uscita. Cogliere l’occasione potrebbe significare aggiudicarsi un nome davvero top per il nostro campionato.inA,(TvPlay – ANSA) La Juventus ha ritrovato il sorriso nella scorsa settimana con le due vittorie con Cagliari e Monza, in Coppa Italia e campionato. Di certo non due avversarie complicate, ma per una volta il gol non è stato un problema. Nico Gonzalez ha timbrato il cartellino in entrambe le occasioni e la manovra è sembrata più che discreta, almeno nella prima sfida. Al Brianteo (U-Power Stadium) è servito anche l’aiuto di McKennie per avere la meglio dei padroni di casa e portare a casa tre punti importanti.