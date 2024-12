Terzotemponapoli.com - Bilanci di Serie A, Napoli al terzo posto

Pubblicati tutti idelle big del torneo per il 2023/24, Calcio e Finanza ha realizzato un approfondimento sui vari dirigenti e manager a libro paga delle società. Particolare attenzione a tutti i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione., gli stipendi dirigenzialiDai documenti ufficiali dei club relativi alla stagione 2023/24 emergono, infatti gli stipendi di alcune delle principali figure dirigenziali nel calcio italiano. Partiamo proprio dagli amministratori. I compensi ai CdA di sette dei primi dieci club classificatisi inA nella scorsa stagione – in ordine di classifica Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e– sono stati complessivamente pari a 17,5 milioni di euro. In aumento rispetto ai circa 14,3 milioni del 2022/23. Andando a riprendere i dati delle ultime cinque stagioni calcistiche, tutte le società mostrano un trend sostanzialmente in crescita, fatta eccezione per la Roma e – guardando solo all’ultima stagione – per la Juventus.