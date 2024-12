Amica.it - Aggiungere un dettaglio furry al look quest’inverno premia e regala stile

Può un solodi pelliccia cambiare i connotati di un outfit elevandolo e rendendolo ancora più di tendenza? Sembra esagerato eppure è così. A volte basta un piccolo insertoa fare la differenza. Che si tratti di una stola, di un collo, una gonna, un top o dei polsini delle maniche non importa. Ciò che conta è che questa superficie soffice e d’impatto sia piazzata in modo strategico, così da essere esaltata al massimo giocando con i contrasti di texture e di colore.Perché la pelliccia, si sa, comunica immediatamente un’idea di glamour e di lusso. Tutto questo senza che abbia la minima importanza che si tratti di pelliccia vera, sintetica o di shearling di lana. In questo caso, il colpo d’occhio è tutto.