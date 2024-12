Zonawrestling.net - AEW: Tay Melo tornerà sul ring in STARDOM

A quasi due anni di distanza dall’ultimo incontro, Tayè pronta a tornare sul. A causa della nascita della primogenita Luna, Tay infatti manca daidella AEW dal gennaio 2023, e il suo ultimo match nelle indies è un mixed tag team accanto al marito Sammy Guevara in NEW a marzo dello stesso anno. Ma ora, a un anno e tre mesi dall’arrivo della piccola Luna, il rientro è ormai alle porte. ma non in AEW.Debutto in GiapponeCome annunciato dalla stessa Tay su X, infatti, il suo ritorno sulè previsto il 3 gennaio in:“Dopo due lunghi anni, finalmente sto tornando. Non avrei potuto chiedere un regalo di Natale migliore: vado in Giappone, vado in!”Al suo video ha fatto poi seguito l’annuncio ufficiale anche da parte della stessa federazione giapponese, che ha confermato la presenza di Taya New Year Dream in un tag team match che vedrà lei e Mina Shirakawa contro la campionessa Goddesses of, Thekla, e soprattutto la campionessa femminile dellaof Honor, Athena, che proprio pochi giorni fa aveva annunciato la sua partecipazione all’evento.