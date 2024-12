Lanazione.it - Addio al professore Roberto Maestro. “Punto di riferimento per generazioni di studenti”

Firenze, 26 dicembre 2024 –al. Aveva 94 anni ed è scomparso nel giorno di Natale. Disegnatore, architetto, insegnante, scrittore è statodiperdi. Insegnò per quattro anni al liceo artistico di Firenze e divenne nel 1968incaricato nella Facoltà di Architettura di Firenze. A darne notizia è l’Accademia delle arti e del disegno, presieduta da Cristina Acidini, con un testo che ripercorre la vita dell’accademico. “era nato l'11 novembre 1930 a Sesto Fiorentino (Firenze) figlio del medico Leonejunior e di Anna Sarti. Visse tra il 1938 ed il 1944 il periodo delle discriminazioni razziali, essendo il padre ebreo. Si scrisse alla Facoltà di architettura partecipando, in quegli anni, come illustratore, al periodico “La scena illustrata” e frequentando la galleria “Numero” di Fiamma Vigo dove seguì i dibattiti fra pittori astrattisti e neorealisti.