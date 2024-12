Scuolalink.it - Abuso di contratti a termine: risarcimento record ad un docente di Religione in servizio da 25 anni

di– Undicattolica di Torino, precario da 25, ha ottenuto undi 73.711,44 euro. Questa cifra è stata riconosciuta dal tribunale per la reiterazione abusiva dei, nonostante ci fossero tutte le condizioni per l’immissione in ruolo. Il caso, supportato dal sindacato Anief, evidenzia ancora una volta le criticità del sistema scolastico italiano nella gestione dei. La sentenza e il contesto normativo:diper un quarto di secolo Il, che ha prestatosu cattedre vacanti per un quarto di secolo, ha deciso di ricorrere alla giustizia con il supporto legale di Anief. Il sindacato ha sottolineato al giudice come la reiterazione deisia in contrasto con la Direttiva UE 1999/70/CE, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di stabilizzare i lavoratori precari dopo 36 mesi di