Lanazione.it - Toscana, rafforzate le misure di sicurezza: controlli speciali ai mercatini, a Pisa chiude lo spazio aereo

Firenze, 25 dicembre 2024 – Dopo l’attentato a Magdeburgo in Germania sono stateanche inlediin questi giorni di feste. In tutte le principali città d’arte e non solo sono stati messi a punto ulteriori e rafforzati. Ecco alcune delledipredisposte: Ain alcune fasce orarie il 29 e 31 dicembre cieli chiusi. Lo ha stabilito la prefettura dopo l’innalzamento delledi. In particolare, per le giornate del 29 dicembre, quando alle 17 in Battistero si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’anno giubilare, e del 31 dicembre è stata disposta la chiusura dellodirispettivamente dalle 16 alle 20 e dalle 21 alle 3 nella notte di San Silvestro. PRESSPHOTO Firenze, piazza Santa Croce Inaugurazione 22/a edizione del Mercato di Natale, nell'occasione iniziativa a supporto della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne Giuseppe Cabras/New Press Photo Intensificati invece per tutte le festività natalizie i servizi di vigilanza delle forze dell'ordine e agenti delle polizie municipali a, Pontedera, San Miniato e Volterra in prossimità dinatalizi, luoghi di culto e altri posti dove sono programmati eventi pubblici.