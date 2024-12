Supermercato Juventus | doppio colpo bianconero del Napoli!

Leggi su Sportface.it

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e tra le squadre più attive ci saranno con ogni probabilità ildi Antonio Conte e ladi Thiago Motta.Entrambe le squadre, seppur per motivi diversi, dovranno necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare e aggiustare la rosa costruita in estate. Tante le situazioni che Cristiano Giuntoli per i bianconeri e Giovanni Manna per gli azzurri stanno osservando, con i due direttori sportivi che saranno attenti alle occasioni per portare nelle rispettive squadre i rinforzi necessari.Gli infortuni hanno rallentato il progetto delladi Thiago Motta. Troppi gli stop che hanno colpito i bianconeri in questi primi mesi di stagione, con il tecnico ex Bologna che spesso ha dovuto fare i conti con una rosa in piena emergenza e con scelte particolari.