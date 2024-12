Sinner l’ammissione di Berrettini | non riesce ad evitarlo

Leggi su Sportface.it

Il tennista romano racconta un retroscena sul suo rapporto con il numero 1 al mondo: lo fa sempre quando lo vede giocareHanno regalato la coppa Davis all’Italia, fatto sognare fianco a fianco con la maglia azzurra addosso. Matteoe Jannikhanno dimostrato che insieme si può.Un anno fa l’altoatesino prometteva al romano che avrebbero vinto insieme la Coppa Davis, dopo quella alzata al cielo consoltanto come tifoso d’eccezione. Promessa mantenuta in un anno magico per il tennis italiano. Un anno in cuiha conquistato il primo post nel ranking, due Slam e le Finals, ma anche il 28enne non è stato a guardare. Doveva essere la stagione del rilancio e lo è stata con tre titoli vinti (Marrakech, Gstaad e Kitzbühel), oltre ovviamente alla Coppa Davis.Ora è pronto a tornare in campo iniziando la nuova stagione da Brisbane, prima di dedicarsi agli Australian Open, sperando di riuscire ad andare più avanti possibile.