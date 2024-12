.com - Natale, poliziotti in corsia con i piccoli pazienti

Anche quest’anno, la Polizia di Stato ha voluto rendere più gioiose le festività natalizie per idegli ospedali di Roma, regalando momenti di emozione e sorpresa. Presso il Policlinico Umberto I, iricoverati nel Reparto Oncologico Pediatrico hanno vissuto un’esperienza unica: alcuni agenti del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.o.c.s.), travestiti da Babbo, si sono calati dalla sommità dell’edificio fino alle finestre del reparto, lasciando tutti a bocca aperta. Bambini, genitori e personale sanitario hanno assistito alla scena con entusiasmo, prima di accogliere i “Babbo” nelle corsie dove sono stati distribuiti giocattoli, album da colorare e altri regali per rendere più lieto il loro soggiorno in ospedale.Roma, l’iniziativa della Polizia perAl Policlinico Tor Vergata, un altro Babbo, scortato daidella Polizia Postale, ha portato doni speciali aipiù giovani e agli adulti ricoverati.