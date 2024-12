Natale, 400 persone in basilica di Santa Maria in Trastevere per pranzo di Sant'Egidio

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – E’ una famiglia di 400quella che si è sefuta tavoli allestiti nelladiinper ildidella comunità di. Qui, dove 42 anni fa si era appena in venti, tra bisognosi e volontari, si ripete come da tradizione un banchetto che non ha confini, al quale partecipano senza fissa dimora ed ex senza fissa dimora che hanno trovato una sistemazione grazie alle opere della comunità, anziani, famiglie in difficoltà, ma anche rifugiati venuti coi corridoi umanitari e oggi perfettamente integrati nel tessuto sociali, in una tavolata in cui si confonde chi aiuta e chi è aiutato. All’inizio del Giubileo sono 80mila lein Italia e 250mila in tutto il mondo per un forte messaggio di pace e solidarietà. E’ unche supera la rassegnazione e la solitudine, fanno sapere dalla Comunità di, una grande festa che, a partire daindove nel 1982 si tenne il primodicon i poveri, si svolger in tanti altri quartieri della capitale e in un centinaio di città italiane.