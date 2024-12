Quotidiano.net - Maltempo in Campania, è allerta meteo. Bufera di neve nel Casertano: decine di persone bloccate in auto

Napoli, 25 dicembre 2024 - Raffiche di vento e mare agitato sulla costa, bufere diin quota. Ilnon cala in tutta la, prorogata l’fino alle 6 di venerdì 27 dicembre. Sono ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, al lavoro anche il giorno di Natale per fare fronte alle continue richieste di intervento. Ieri, due famiglie del Napoletano – una decina di, tra cui alcuni bambini, sono rimastenelle lorodurante una unadiche ha coinvolto l'alto. Alberi caduti sul versante di Teano e Mondragone. Prorogata l’Ancora forte vento in. La protezione civile della Regioneha prorogato il vigente avviso diper venti forti e mare agitato fino alle 6 di venerdì 27 dicembre.