Thesocialpost.it - Incendio nella notte, le fiamme invadono l’appartamento

Leggi su Thesocialpost.it

CALDARO (Alto Adige) – Unadi Natale movimentata in via Andreas Hofer, dove unè divampato poco dopo la mezzain un’abitazione. Lehanno rapidamente invaso, costringendo sei persone a cercare rifugio dai fumi tossici che hanno saturato i locali in pochi minuti.Due dei presenti sono rimasti leggermente intossicati e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni.Sul luogo dell’incidente sono intervenute con prontezza diverse squadre dei vigili del fuoco volontari della zona, supportati da sanitari e carabinieri. Ancora ignote le cause che hanno dato origine all’, su cui sono in corso accertamenti.L’episodio ha scosso la tranquillità della comunità di Caldaro in unache avrebbe dovuto essere di festa, ricordando ancora una volta l’importanza della prudenza e della prevenzione in ambito domestico.