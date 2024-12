Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN verso la Palude Desolata

Dalle scampagnate di Trespolo del Pellegrino siamo giunti alla Vestigia di Ollen superando non pochi enigmi in modalità Umbral e affrontato una bella Boss fight contro la Maestra dei segugi. Quello che ci si presenterà davanti ora può essere etichettato come infamia degli sviluppatori? Mettetevi comodi e lasciatevire inof theof theOra che avete battuto Gaverus la gentile Maestra dei segugi, un nome infinito, vi siete riposati e avete sviluppato il vostro personaggio secondo il vostro stile di gioco potete finalmente uscire da questa zona cupa e piovosa per addentrarvi nelle spendente e lucente..Prendete la strada dove vedete questo bellissimo spiraglio di luce e vi ritroverete in una distesa soleggiata e calda, qui farete il vostro incontro con Thehk-Ihir, uno dei tanti venditori che incontrerete per le lande di Mournstead, che vi rivelerà la sua intenzione di diventare un mercante itinerante.