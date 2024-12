Force Blue Flavio Briatore insiste | vuole essere risarcito per la vendita del suo maxi yacht con 126 milioni di euro

Ilfattoquotidiano.it - Force Blue, Flavio Briatore insiste: vuole essere risarcito per la vendita del suo maxi yacht con 12,6 milioni di euro

La Cassazione gli aveva dato torto, ma ora lui ha fatto causa alla presidenza del consiglio.per ladel suo, il. Lo scrive Repubblica, ricordando che il panfilo era stato venduto nel 2021 all’ex patron della Formula Uno, Bernie Ecclestone. Orachiede 12e 660milaalla presidenza del consiglio, in solido con l’amministratore giudiziario che manterialmente realizzò la, ordinata dai giudici della Corte d’Appello di Genova.Secondo l’imprenditore la cifra richiesta equivale alla differenza tra il denaro incassato dalladel panfilo e il suo reale valore. Nel giugno del 2023 a dare torto aera stata la Cassazione. La Suprema corte aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova che aveva negato al patron del Billionaire il “rimborso” per ladel natante, sequestrato nel maggio 2010 al largo della Spezia per una presunta frode fiscale da 3,6 miliardi sull’Iva all’importazione, realizzata – secondo l’accusa – intestandolo a una società schermo con sede in un paradiso fiscale, la Autumn Sailing Ltd.