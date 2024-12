Quifinanza.it - De Laurentiis promette novità sullo stadio Maradona e il sindaco di Napoli fa il prezzo

Leggi su Quifinanza.it

Gaetano Manfredi apre alla cessione delloe Aurelio Depreannunciain arrivo. Il primo cittadino diha messo in chiaro senza troppi giri di parole che il Comune, proprietario dell’impianto, sarebbe disposto a vendere di fronte a un progetto concreto, sbilanciandosi anche sulle cifre. Un’apertura, che dopo le resistenze degli ultimi anni, potrebbe portare a una svolta sul futuro dell’ex San Paolo. I canali di comunicazione con il patron del club partenopeo sembrano attivi, tanto che il presidente ha promesso una conferenza stampa dedicata dopo le Feste.Ledi DeDeè intervenuto ai microfoni a radio Crc per gli auguri di Natale, ripercorrendo il cammino in questa prima metà della stagione da parte della squadra affidata ad Antonio Conte e tornando all’annata fallimentare dello scorso anno.