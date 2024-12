Cultweb.it - Che cos’è il Christmas Blues?

Leggi su Cultweb.it

Il Natale è sinonimo di gioia, regali e famiglia, ma non per tutti rappresenta un periodo felice. Molte persone, infatti, sperimentano il cosiddetto. Di cosa si tratta? Di una sorta di malinconia natalizia che può manifestarsi con tristezza, ansia o solitudine.Secondo un recente sondaggio, condotto per IKONO, azienda che si occupa di esperienze immersive, in tutta Europa, oltre un quarto degli italiani ha ammesso di provare tristezza durante le feste. Le ragioni sono diverse. La pressione sociale di dover essere felici, i ricordi del passato, i disaccordi familiari o semplicemente l’assenza di persone care possono contribuire a questo malessere.Diamo qualche numero, le principali cause delincludono:La pressione sociale di dover essere felici (34%)I ricordi legati a persone care che non ci sono più (29%)Disaccordi familiari e difficoltà relazionali (14%)Il sondaggio ha anche mostrato come la maggior parte degli intervistati (73%) preferisca trascorrere il Natale con familiari e amici, ma il 14% sta cambiando rotta, scegliendo di viaggiare, esplorare la città o partecipare a eventi.