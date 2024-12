Zonawrestling.net - AEW: Prima occhiata a MJF nel nuovo trailer di Happy Gilmore 2

MJF ha già esperienza a Hollywood, avendo lavorato lo scorso anno nel pluripremiato film “Iron Claw” e l’anno prossimo sarà protagonista in “2”. I fan hanno finalmente potuto dare un primo sguardo a MJF in “2” grazie al. Netflix ha condiviso il video su X per celebrare il Natale, offrendo ai fan un’antedi ciò che li aspetta nel tanto atteso film. In una scena del, si può vedere MJF insieme ad Adam Sandler e agli altri membri del cast, impegnati in un momento cruciale della pellicola.Have aNew Year with2. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/aY7JVz2r5X— Netflix (@netflix) December 25, 2024 MJF interpreterà uno dei figli dinel prossimo film, recitando accanto ad Adam Sandler, Julie Bowen e Christopher McDonald.