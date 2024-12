Ilfattoquotidiano.it - Una madre, una figlia e una nipote si parlano attraverso il tempo: “Ti senti stabile?”. I motivi del successo di “Anatomia di un suicidio” a teatro

Immaginate tre donne. Una, una, una. Tre vite intrecciate da fili invisibili che scivolanoile lo spazio, legandole in una storia complessa e toccante. È questa l’essenza di “di un”, il capolavoro drammaturgico di Alice Birch, che torna in scena in Italia grazie a Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Lo spettacolo al Piccolodi Milano, premiato con cinque Premi Ubu nel 2023, rappresenta un’esplorazione audace della memoria, del trauma e della possibilità di rinascita.La struttura narrativa di “di un” è un’architettura unica: tre lineerali si dispiegano conraneamente sul palco. Carol (Tania Garribba), Anna (Petra Valentini, che ha vinto anche il premio come Ubu come migliore attrice under35) e Bonnie (Federica Rosellini) vivono e si muovono in parallelo, le loro voci si intrecciano e si rispondono, come echi che rimbalzano in una casa che è al conrifugio e prigione.