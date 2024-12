Thuram 22 gol+assist in Serie A nel 2024 nessuno ha fatto meglio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Marcussi conferma il vero trascinatore dell’Inter: nella vittoria contro il Como, il francese è stato ancora una volta decisivo. Non solo per il gol nel recupero, un destro potente sotto la traversa che ha chiuso la gara, ma anche per la costante vivacità che ha portato all’attacco nerazzurro. Con un Lautaro Martinez in ombra, è statoa caricarsi il reparto offensivo sulle spalle.Il Corriere dello Sport ha celebrato la sua prestazione: “Ha disputato una ripresa straordinaria, con unadi strappi irresistibili che hanno spessola differenza. Giusto che sia stato lui a siglare il gol finale, a coronamento di un’azione in cui ha seminato mezza retroguardia comasca”.Il gol di ieri segna anche un importante traguardo personale per Tikus: 22 partecipazioni dirette a gol nelinA (18 reti e 4 assist), una statistica che lo posiziona al vertice del campionato insieme a Charles De Ketelaere.