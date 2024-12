Bergamonews.it - Ricercato fugge all’alt, ingrana la retro e tenta di investire un carabiniere: 45enne in manette

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio. Erada dal giugno del 2023 per reati contro il patrimonio e detenzione di stupefacenti, a seguito di una serie di reati commessi tra il 2007 e il 2021 in provincia di Bergamo. La sua latitanza è durata circa un anno e mezzo, fino a qualche giorno fa quando è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Compagnoia di Treviglio. A finire inM.E.M., cittadino marocchino di 45 anni, senza fissa dimora, disoccupato e pluripregiudicato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di hashish e cocaina ai fini di spaccio: su di lui pendeva infatti una condanna di 4 anni, 9 mesi e 22 giorni.L’arresto è arrivato durante nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre, lungo la strada provinciale 470. L’uomo si trovava alla guida di una Volkswagen T-Roc, risultata poi intestata a una società di autonoleggio.