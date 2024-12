Sport.quotidiano.net - Promozione. Natale da primato per la Sansovino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà unfelice pere Subbiano, le uniche due formazioni aretine ad aver vinto innell’ultimo turno. Laha battuto di misura il Viciomaggio in casa salendo a quota 36 punti, prestando al primo posto, con il Fiesole a cinque lunghezze di distanza. Sorride anche il Subbiano di Guidotti che vince in casa contro il Pontassieve (dopo il caso dell’andata con il fallo del tecnico del Subbiano su un calciatore avversario in contropiede) e sale a 14 punti, terzultimo in classifica, scavalcando il Viciomaggio, e vedendo la quota salvezza più vicina. Sconfitta interna per l’Alberoro con l’Alleanza Giovanile e per il Montagnano con il Luco mentre il Casentino Academy ha pareggiato 0-0 in casa della Settignanese.