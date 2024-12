Ilfattoquotidiano.it - Picco di attacchi di cuore alle 22 della Vigilia di Natale, Valter Longo: “Basta mangiare molto male anche solo per qualche giorno per rischiare infarti e ictus”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e Capodanno dovrebbero essere ricorrenze all’insegna dell’atmosfera conviviale e serena. Non sempre è così. Il 25 dicembre e il primo gennaio sono per alcune persone i giorni più drammatici dal punto di vista deglidie di episodi di. Già uno studio del British Medical Journal, esaminando più di 16 anni di dati relativi agli eventi cardiovascolari in Svezia, aveva rilevato un aumento del 37% deglidinella seradi, con unintornoore 22:00, più spesso in persone di età superiore ai 75 anni, in quelle con diabete o precedenti malattie cardiovascolari. Le cause di questi episodi sono sicuramente diverse, come la tendenza a rimandare in questo periodo i controlli clinici, le temperature più basse di queste giornate, ma in modo particolare le riunioni di famiglia in cui si tende a fare eccessi a tavola, consumando cibi pesanti e drink alcolici.