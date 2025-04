Ilgiorno.it - Quanto è dolce dare una mano al canile

Fortunati Uova e colombe pasquali in beneficienza per Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Milano. La Pasqua si avvicina e come ogni anno Morino Studio ha organizzato il Charity Easter Market & Dog’s Cocktail, evento speciale per i cani abbandonati ospiti del rifugio di Segrate. La serata benefica ha avuto come protagoniste colombe e uova di cioccolato artigianali in una vendita benefica per i quattro zampe più bisognosi. Infatti l’incasso della serata è stato interamente devoluto al. La Sala Puccini del Grand Hotel et de Milan ha fatto da cornice a questo evento di solidarietà e generosità, organizzato da Laura Morino, vicepresidente della LNDC-MI e titolare di Morino Studio. La serata ha visto una partecipazione calorosa di ospiti, amici degli animali e sostenitori, tutti uniti dal desiderio di offrire un aiuto concreto ai cani ospitati nel Rifugio di Segrate.