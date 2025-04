Zibido capriolo in acqua | Intrappolato nel Naviglio

capriolo adulto femmina è stato salvato dai vigili del fuoco ieri mattina dopo essere rimasto Intrappolato in un canale adiacente al Naviglio. Avvistato da un passante che ha lanciato l'allarme, sono scattati subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del soccorso fluviale (Saf) che, con pazienza e dopo alcune manovre, sono riusciti a convincere l'ungulato a farsi soccorrere. Era stremato perché probabilmente era in acqua da diverse ore. Una volta riportato fuori dalle acque, e constatato che il capriolo stesse bene, è stato subito liberato. Infatti l'esemplare potrebbe appartenere alla colonia presente nella zona e sarebbe finito in acqua nel tentativo di bere. Ormai avvistare animali selvatici nel sud Milanese sta diventando un evento quotidiano. Per quanto riguarda i caprioli, come quello salvato nelle acque del Naviglio, la loro presenza è ormai radicata da tempo, poiché diverse popolazioni vivono nell'Oasi di Lacchiarella, un'area vasta che si estende fino alle campagne di Basiglio e Zibido.

