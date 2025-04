Lanazione.it - Parcheggio della discordia: "Massima permeabilità e area destinata a parco"

"Diciamo no all’ennesimomultipiano e non è convincente la risposta di Latrofa sul fatto che ilgarantirà ladel suolo". Luigi Sofia capo gruppo di Sinistra unita per Pisa ha ricevuto la risposta del vice sindaco Raffaele Latrofa sul nascituromultipiano per 37 auto a San Giusto. Scrive Latrofa al consigliere: "Il progetto intende recepire le istanze provenienti dalla cittadinanza. La soluzione adottataalla sosta 37 posti auto con accesso dalla via Fra Mansuento, per una superficie complessiva di circa 1200 mq e, per garantire ladei sottofondi pavimentati, sia i percorsi ciclo-pedonali che gli stalli di sosta delle auto, saranno realizzati con autobloccanti in calcestruzzo. La restante porzione del lotto, di circa 2200 mq, sarà inveceurbano a servizio del quartiere con accesso principale dalla via di Goletta, includendo diverse destinazioni, quali: realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che si collegano ai percorsi esistenti o di progetto, aree attrezzate per bambini con pavimentazione anti-trauma, giochi inclusivi e panchine, piazzetta alberata".