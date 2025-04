LIVE Darderi-Griekspoor ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | serve un colpaccio contro il favorito olandese

DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e l’olandese Tallon Griekspoor. Terzo confronto diretto tra i due con i precedenti giocati ambedue in quel di Parigi nel 2024. In entrambe le occasioni, la prima al Roland Garros, la seconda sul veloce indoor di Bercy, si impose il neerlandese senza concedere set.Darderi, ventiduenne italo-argentino di Villa Gesell (Argentina), si presenta al match da numero 57 ATP. L’azzurro, che nella trasferta sudamericana ha pagato dazio non riuscendo a replicare gli straordinari risultati della passata stagione, si è prontamente riscattato in avvio della vera e propria stagione sul rosso. Finalista nel ricco Challenger di Napoli, Luciano ha poi superato in Marocco l’americano Boyer, il francese Gaston, il ceco Kopriva e lo spagnolo Carballes Baena conquistando l’accesso all’ultimo atto della kermesse nordafricana. Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: serve un colpaccio contro il favorito olandese Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della finalissima dell’ATP 250 ditra Lucianoe l’Tallon. Terzo confronto diretto tra i due con i precedenti giocati ambedue in quel di Parigi nel 2024. In entrambe le occasioni, la prima al Roland Garros, la seconda sul veloce indoor di Bercy, si impose il neerlandese senza concedere set., ventiduenne italo-argentino di Villa Gesell (Argentina), si presenta al match da numero 57 ATP. L’azzurro, che nella trasferta sudamericana ha pagato dazio non riuscendo a replicare gli straordinari risultati della passata stagione, si è prontamente riscattato in avvio della vera e propria stagione sul rosso. Finalista nel ricco Challenger di Napoli, Luciano ha poi superato in Marocco l’americano Boyer, il francese Gaston, il ceco Kopriva e lo spagnolo Carballes Baena conquistando l’accesso all’ultimo atto della kermesse nordafricana.

Griekspoor contra Darderi: La Final en Marrakech - Tallon Griekspoor desafiará a Luciano Darderi en la final del Grand Prix Hassan II de Marrakech, ATP 250. El partido entre el italiano y el holandés se jugará mañana a las 16:00 en Marrakech. (ilmessaggero.it)