Gli inviti di Macron e i rischi per l' Ue di una guerra di dazi

Macron ai principali imprenditori francesi colpiti dai dazi trumpiani di sospendere (fino a nuovi ulteriori «chiarimenti» tra Parigi e Washington) gli investimenti negli Stati Uniti ha generato forti preoccupazioni nel mondo produttivo. Nonostante una certa unità e coesione degli esponenti del confederazioni industriali e datoriali (da Medef a France Industrie), i vertici del panorama imprenditoriale transalpino appaiono, infatti, molto inquieti e preoccupati di fronte all'inasprimento di una tensione commerciale con gli Usa. L'invito del presidente della Repubblica è apparso, del resto, come l'ultima tappa di una strategia di contrasto alle offensive trumpiane, basata su inutili e deleteri contro-dazi e insensate rappresaglie, che si è rivelato e si rivela sempre più velleitario e autolesionista.

