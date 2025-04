Lanazione.it - La processione di Gesù Morto torna dopo sette anni

Una grande manifestazione di comunità, che coinvolge religiosi e laici di un intero paese. È stata presentata ieri in aula consiliare ladi, che si terrà venerdì 18 aprile tra le vie di Terranuova.cosìla rappresentazione scenica della passione di Cristo. Tante novità e molte conferme. La regia è affidata ancora una volta a Dritto&Rovescio. "Una grande soddisfazione essere confermati in questo ruolo - ha spiegato il regista Riccardo Vannelli - Rispetto all’edizione 2018, ci saranno nuove location in grado di ospitare un maggior pubblico". Si profilano numeri da capogiro, con 400 persone coinvolte tra figuranti e produzione, e attori di prim’ordine, tra cui David Riondino nella parte di Pilato, mentre Alessandra Bedino interpreterà Claudia Procula.