Ilrestodelcarlino.it - Elio Core: "Tesoretto? Fateci piazza Cristo Re"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come spendere i 6 milioni dell’avanzo di bilancio? Sono tante le opere che il vertice comunale dovrà valutare con le risorse attualmente disponibili. Si parla diMontebello, di un nuovo investimento per il Ballarin, di ulteriori accantonamenti per il rifacimento degli asfalti. E da Porto d’Ascoli proviene una nuova richiesta d’aiuto per risollevare le sorti del quartiere: una parte dei 6 milioni della parte disponibile, dice il comitato locale, potrebbe essere utilizzata per rimettere in sestoRe. "Il comitato di quartiere Porto D’Ascoli Centro – scrive il presidenteal sindaco Spazzafumo – ancora una volta, pone alla sua attenzione lo stato di degrado e di abbandono in cui versaRe, da sempre considerata luogo e punto di riferimento storico per il popoloso quartiere.