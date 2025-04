Lanazione.it - Maxi impianto fotovoltaico: "Continueremo la battaglia"

"Ribadiamo la nostra contrarietà all’edificazione di un estesosu terreno agricolo che andrebbe a insediarsi lungo la via del Brennero". Il fronte del no a San Giuliano Terme non demorde, con l’amministrazione comunale in prima linea nel ribadire la propria opposizione alla realizzazione del. Dopo che il Tar della Toscana ha annullato il diniego con cui il Comune aveva bloccato il progetto di un parco solare da 12 ettari in via del Brennero, sono intervenuti il vicesindaco di San Giuliano Terme, Francesco Corucci, con delega all’Urbanistica, e l’assessore alle Energie rinnovabili, Filippo Pancrazzi. I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società proponente, la Trina Solar Iulia, stabilendo che l’area individuata per l’rientra tra quelle considerate idonee dalla normativa nazionale.