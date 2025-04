Tentato omicidio Trentenne in cella

Ilgiorno.it - Tentato omicidio. Trentenne in cella Leggi su Ilgiorno.it Un accoltellamento che ha quasi ferito a morte un cittadino marocchino di 26 anni e che ha causato lesioni meno gravi a suo fratello di 31 anni si è concluso, dopo quasi cinque mesi, con l’arresto di un 30enne pure lui marocchino, già noto alle forze dell’ordine. I fatti sono accaduti a Nembro, non distante dal ponte romano, quando l’aggressore ha inferto un fendente al suo connazionale, andando dritto al cuore. A soccorrerlo è stato il fratello, che nel frangente è pure stato colpito. Nonostante questo l’uomo è riuscito a chiamare il numero unico 112. Trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il ferito è riuscito a salvarsi grazie a un intervento chirurgico d’urgenza. Nel frattempo l’aggressore si era dato alla fuga. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno avviato una serie di attente indagini tra cui sopralluoghi, analisi delle telecamere di sorveglianza e interrogatori che hanno condotto alla raccolta di gravi indizi contro il 30enne, senza fissa dimora e disoccupato.

Tentato omicidio. Trentenne in cella. Litiga al pub, poi travolge con l’auto il rivale: in cella per tentato omicidio. Sei coltellate per una ragazza 18enne in cella: tentato omicidio. L'agguato a colpi di pistola davanti ai Rotoli: esclusa la premeditazione, ma Lupo resta in carcere. Resta in cella l'ex boss del clan Sarno: fermo convalidato per il tentato omicidio a Brescia. Accoltella alla testa il vigilante della Conad: in cella per tentato omicidio. Ne parlano su altre fonti

Foggia, per il tentato omicidio Fratianni torna in cella Mario Lanza - L’anziano finì in cella il 22 luglio 2022 quando la Dda ... vertice dell’omonima famiglia federata con i Sinesi, per tentato omicidio aggravato dalla mafiosità. A dire dell’accusa, il ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

TUTTI I NOMI. 11 ARRESTI. Tentato omicidio in cella, nei guai anche un casertano - Il provvedimento riguarda 11 persone gravemente indiziate, allo stato delle indagini, per il reato di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Tra i soggetti coinvolti anche un casertano, Raffaele ... (casertace.net)

Estorsione, minacce, violenza privata, porto e detenzione di armi da sparo, tentato omicidio: trentenne in manette - La Polizia di Stato ha tratto in arresto ad Isernia un trentenne napoletano ... porto e detenzione di armi da sparo, tentato omicidio, tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art.416 bis ... (ecoaltomolise.net)