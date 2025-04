Quotidiano.net - Conte vince la scommessa: "Siamo in centomila per la pace"

chiama, l’Italia risponde", scandiscono dal vivace spezzone di coda targato Lombardia. Che non è propriamente la Regione di punta del Movimento 5 Stelle. Già sfilato lungamente nel centro di Roma intonando i rari slogan quasi sempre in dialetto del Mezzogiorno, di dove viene la gran parte dei partecipanti al corteo di mezza età, ma non privo di partecipazione giovanile, che percorre in monotono silenzio il tratto tra la multietnica piazza Vittorio e un viale dei Fori imperiali a senso transennato per dividere manifestanti e turisti. Ciò sancisce a maggior ragione che Giuseppeha vinto la sfida di piazza, che era anzitutto politica. Dimostrando una capacità organizzativa di partito in grado dindere più che concretamente quella del Pd, triplicando all’incirca la partecipazione di popolo – anche più giovane, ma non troppo – rispetto a quella post-girotondina benpensante all’insegna del suprematismo europeo riunita il 15 marzo scorso in piazza del Popolo: al netto della propaganda, circa 40mila persone contro le oltre 10mila di tre settimane fa.