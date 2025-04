Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 6 aprile: Ariete stimolante, Leone carico

Ecco l’diFox per domenica 62025! La domenica è il giorno del bilancio, della pausa e delle emozioni che emergono con maggiore chiarezza.la Luna entra nel segno del Sagittario, portando un soffio di leggerezza e curiosità, ideale per chi desidera esplorare nuove strade o semplicemente evadere dalla routine. È una giornata in cui sarà più facile lasciarsi andare, vivere con spontaneità e cercare connessioni più autentiche. I segni di Fuoco saranno particolarmente ispirati, ma anche gli altri potranno godere di una rinnovata energia, soprattutto nei rapporti personali. Non mancheranno intuizioni improvvise, piccoli incontri fortunati o gesti che fanno bene all’anima.diFox, per domenica 62025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Gemelli – Brillanti, comunicativi e ispirati:tutto sembra girare a vostro favore.