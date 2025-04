Pronti per i quarti di finale di Champions League? Ecco dove seguire tutte le partite

Leggi su Gqitalia.it

Laentra nella sua fase più calda, con otto squadre ancora in corsa per conquistare i quattro posti in semi. Gare che diventano sempre più difficili da pronosticare, in cui gli episodi faranno la differenza e che potranno essere decise dalle giocate dei grandi campioni.L'Inter è l'unica italiana rimasta in corsaIl contingente italiano insi è esaurito quasi del tutto, con l'Inter unica superstite a rappresentarci nel trofeo più importante. I nerazzurri sono arrivati aidisbarazzandosi in maniera piuttosto agevole degli olandesi del Feyenoord (che nei playoff avevano eliminato il Milan), e ora se la vedranno con i tedeschi del Bayern Monaco.