Alberione, progetto 'Guayabo'. Vortice di sonorità sudamericane

Oggi alle 17, al Piccolo teatro(in via 3 Febbraio 7), il Salotto culturale Modena accoglie la prima nazionale del nuovo"Guayabo" dell’artista venezuelano Cabruja, musicista e anche divulgatore scientifico. "Sarà un un intenso viaggio nell’anima della musica romantica ispanoamericana che abbraccia diversi generi, dalle struggenti melodie del bolero ai ritmi avvolgenti e appassionati del son cubano", spiega Sabrina Gasparini, direttrice artistica del Salotto culturale. Il termine ‘guayabo’, tipico della cultura venezuelana, descrive il dolore causato dall’assenza di una persona amata, oppure di un un amore finito, non corrisposto, ma anche la nostalgia per la propria terra. Con ilGuayabo, Eduardo Losada Cabruja riflette sul potere che ha la musica di raccontare il cuore umano.