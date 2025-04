Lanazione.it - Rebus casse di espansione: "Un progetto finito nel nulla"

Duedi, una speranza concreta per ridurre il rischio alluvionale a Empoli, giacciono incompiute nella località di Fibbiana, tra i territori comunali di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. "Progettate per contenere fino a 4,45 milioni di metri cubi d’acqua, le opere rappresentano, secondo gli esperti, l’intervento più efficace lungo l’Arno per proteggere l’area empolese dalle esondazioni – fanno il punto i dirigenti di Forza Italia, Nicola Nascosti e Daniele Bagnai –. Eppure, a 14 anni dall’avvio dell’iter, i lavori sono fermi e l’opera resta incompiuta. Era il marzo 2015 quando la Regione Toscana firmò il contratto d’appalto da 11,5 milioni di euro, con la promessa di consegnare i lavori entro 30 mesi. “L’Arno non farà più paura”, si disse allora. Una dichiarazione rimasta solo sulla carta".