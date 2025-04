Lanazione.it - Lega divisa tra Meini e Vannacci. Il generale ora è pronto a correre

"Coraggio e libertà", esclamano i leghisti a congresso a Firenze. Uno slogan incardinato a fianco del guerriero simbolo di Alberto da Giussano. Ma l’aria che si respira in Fortezza da Basso non è la stessa di quella dell’Hotel Ripamonti di Milano che ospitò nel febbraio ’91 il congresso fondativo dellaNord lanciata da Bossi. Il Carroccio di oggi ha fatto la muta: autonomista in Italia, ultra-sovranista in Europa. Ed è proprio quella parolina, ’ultra’, che agita gli oltranzisti della Liga veneta. Così come i puristi toscani. Il punto è che se ne dovranno fare entrambi una ragione per colpa del ’lodo’. Avallato dal leader (per acclamazione) Matteo Salvini. Quel vicepremier che gli alfieri doc (Molinari, Crippa, Romeo, Durigon) vorrebbero tornasse al Viminale "per il bene dell’Italia" - anestetizzata la vicenda giudiziaria Open Arms -, si tiene stretto in mano un accordo colche riguarda da vicino la Toscana in ottica Regionali.