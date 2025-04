Sospetto corriere in manette Aveva cinque chili di hashish

manette è stato un 32enne nativo del posto ma ora residente a Manerba, vecchia conoscenza dei carabinieri e con pregiudizi nel settore dei reati contro il patrimonio. A mettere in atto il posto di blocco e a arrestare lo spacciatore con 5 chili di hashish sono stati i carabinieri della Compagnia di Breno e quelli della stazione di Artogne. Oltre alla droga, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato 170 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti attività di spaccio. L’ipotesi investigativa è che l’uomo, non più residente nella zona del Sebino, si fosse improvvisato corriere della droga per conto di qualcuno e che fosse diretto verso la bassa Valle Camonica. Ilgiorno.it - Sospetto corriere in manette. Aveva cinque chili di hashish Leggi su Ilgiorno.it Un normale controllo effettuato dove la strada 510 Sebina consente di dirigersi o verso il centro di Pisogne e sotto il tunnel che porta verso Piancamuno, si è trasformato in un importante sequestro di droga. A finire inè stato un 32enne nativo del posto ma ora residente a Manerba, vecchia conoscenza dei carabinieri e con pregiudizi nel settore dei reati contro il patrimonio. A mettere in atto il posto di blocco e a arrestare lo spacciatore con 5disono stati i carabinieri della Compagnia di Breno e quelli della stazione di Artogne. Oltre alla droga, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato 170 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti attività di spaccio. L’ipotesi investigativa è che l’uomo, non più residente nella zona del Sebino, si fosse improvvisatodella droga per conto di qualcuno e che fosse diretto verso la bassa Valle Camonica.

Bologna, il rider spacciatore portava pizza e hashish in Bolognina: «In casa 10.000 euro in contanti». Alemanno in manette, l'ex ministro portato a Rebibbia dopo la revoca dei servizi sociali. Porto Sant'Elpidio, spaccia cocaina davanti ai poliziotti: pusher albanese finisce in manette. Lecco, tassista fa arrestare truffatore. Faenza, tentò di uccidere la moglie mettendo il veleno nel caffè: condanna definitiva a 16 anni. Firenze, sorpreso in stazione con una pistola in tasca e il bottino di una truffa ad anziani: arrestato ragazzino. Ne parlano su altre fonti

Pusher in manette: aveva nell'auto 4 chili di cocaina - VIAREGGIO – Viaggiava in auto con circa 4 chili di cocaina, in manette. Questo l’esito dei controlli della Polstrada di Lucca, in collaborazione con quella di Massa lungo la A12. Gli agenti ... (msn.com)