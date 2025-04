Lanazione.it - A 16 anni nella morsa del branco. Perseguitato da cinque coetanei. Blitz nelle loro case: denunciati

Volevano ricoprire casa sua di una sostanza corrosiva. Gli scrivevano che se lo avrebbero visto gli avrebbero spaccato la faccia. E lo avevano anche picchiato. A porre fine alla persecuzione della baby gang nei confronti di uncoetaneo undei carabinieri scoccato all’alba di domenica 23 marzo. I militari hanno bussato alle porte diminorenni per perquisire lecamerette e sequestrare ilcellulare: lì avrebbero trovato le prove che cercavano. Accade in una delle frazioni di Cortona, in Valdichiana. Da lì partiva l’accanimento nei confronti dell’altro ragazzino. Sono tutti italiani, tutti della stessa età. Solo uno divivevazona del lago Trasimeno. I piccoli farabutti sono tutti indagati per stalking, articolo 612 bis del codice penale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, in concorso tra, su istigazione di una sorta di capo banda, i sedicenni minacciavano giorno dopo giorno il coetaneo che avevano preso di mira.