Lanazione.it - I cori degli studenti incantano a Sant’Agostino

Incontro con le ’voci bianche’ dei giovanissimidelle scuole provinciali dal palco naturale della monumentale chiesa di San’Agostino. Evento in occasione della seconda rassegna deiscolastici delle scuole della provincia di Siena, organizzato e promosso dall’Istituto Comprensivo Folgòre da San Gimignano. La capofila e scuola pilota della "rete Art di orientamento artistico, formativo e di incontro" del progetto elaborato dalla Regione Toscana Musica e l’Ufficio scolastico regionale. In "cattedra", dal palcoscenico naturale della chiesa con la famosa pala d’altare del Pollaiolo, i giovanisti dell’istituto comprensivo Graziano da Chiusi, l’istituto comprensivo Salvetti di Colle Val d’Elsa, l’istituto superiore Caselli di Siena e per chiudere la rassegna la Corale Sangimignanese, diretta da Elisa Bartalini, referente e insegnante di musica e canto.