Lanazione.it - Il comitato alluvione va all’attacco: "Fogne intasate, pronti all’esposto"

"Siamo stati presenti nei giorni scorsi alle operazioni di pulizia dellein via delle Betulle e nelle strade limitrofe e stiamo cercando di capire se ci sono gli estremi per un nuovo esposto in Procura": a dirlo è ilCampi 2023 che, tramite il suo presidente Marco Celli, spiega il perché di queste parole: "Tubazioni incrostate con depositi solidificati, induriti ormai da tempo". Queste, secondo il, le cause degli allagamenti, a metà marzo, soprattutto in via del Gelsomino, via De Gasperi e via delle Betulle dove, affermano, "garage e seminterrati sono rimasti allagati non dall’acqua che scendeva dalla strada, ma da quella delle. Le pompe dei garage, infatti, non riuscivano a scaricare l’acqua dal momento che le fognature non ricevevano più per cui rientrava verso le tubazioni dei seminterrati".