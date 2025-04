Pop Sondrio boccia l’Ops di Bper | Se va in porto centinaia di esuberi

Sondrio, ma la disoccupazione sì. Per questo ieri il consigliere delegato, Mario Alberto Pedranzini, è tornato sull'Ops di Bper, ribadendo la netta contrarietà all'operazione e lanciando l'allarme esuberi. "Nei documenti riferiti all'Ops e nel rispondere alle domande degli analisti, Bper ha già reso noti alcuni parametri del suo progetto, tra cui 190 milioni di euro all'anno di risparmi di cui circa il 40% derivanti dal personale. Sono centinaia di esuberi e non meno di 150 filiali chiuse" ha calcolato Pedranzini, ragione per cui "è importante che tutti e tutte continuiamo a lavorare nella direzione giusta, per dimostrare il valore della nostra banca nella sua conformazione attuale e i rischi che discenderebbero da stravolgimenti del nostro modo di operare".

