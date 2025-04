Baby gang pronta per rapinare il negozio

Le immagini riprese dalle telecamere scorrono nitide. Un gruppetto di circa 6, 7 ragazzi, dall'aspetto poco più che adolescente, prendono di mira il negozio Momomanga di via Foro Boario e attendono, in parte seduti ai lati della porta di ingresso verso Piazza XIII Giugno che i clienti escano per poi entrare. Uno di loro brandisce una pistola, risultata poi essere, dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, un'arma giocattolo, con la quale inganna l'attesa puntandola in direzione dei passanti. Ad alcuni addirittura contro la testa a distanza ravvicinata. È successo a Lugo, verso le 17 di mercoledì scorso. Il gruppetto resta li a piantonare il negozio, fino a quando, uno di loro si affaccia alla porta ma, notando la presenza di ancora troppi clienti, esce e comunica al compagno "armato" che era a fianco di lasciar perdere.

