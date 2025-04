Tvplay.it - Juventus, beffa sul mercato: via per 35 milioni

Brutte notizie in casa bianconero con il calcioche rivela un aggiornamento tutt’altro che positivoLanon sta vivendo una stagione semplice e il cambio della guida tecnica a stagione in corso è abbastanza eloquente. I bianconeri si sono ritrovati a dover esonerare Thiago Motta per via di una serie di sconfitte troppo pesanti da digerire.sul: via per 35(Lapresse) – tvplay.itIn primis le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League, rispettivamente contro Empoli e PSV, hanno naturalmente peggiorato il bilancio del tecnico ex Bologna che è precipitato dopo i pesanti ko contro Atalanta (4-0) e Fiorentina (3-0).Con la sosta di mezzo, la società bianconera ha deciso di esonerare Thiago Motta puntando su Igor Tudor, almeno fino a giugno, con la speranza di agguantare la qualificazione in Champions League tramite quarto posto.