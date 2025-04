Quotidiano.net - Microsoft e il senso di Ibtihal per il coraggio

Gigi Paolinon ha un volto, non conta. Sappiamo però che è ingegnere allae ha meno anni, 25, delle tonnellate diche ci vogliono per fare quel che ha fatto lei: ossia, interrompere il discorso del capo della sua azienda, che sta celebrando i cinquant’anni davanti a mezzo mondo, e accusarlo di usare la Scienza per la guerra. "Tu dici di voler usare l’intelligenza artificiale per fare del bene – ha urlato dall’angolo del palco, forte del suoe dell’hijab scuro che le incorniciava il volto come uno scudo – mavende armi basate sull’intelligenza artificiale all’esercito israeliano. Sono morte 50mila persone". L’indice puntato contro il suo datore di lavoro è la fionda di Davide contro Golia, è la forza della parola, ildella ribellione, cristallizzati nell’immagine in un attimo non fuggente.