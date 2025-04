Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Manchester City: c’è profumo di “vendetta”

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.Per ilè, senza subbio, la peggior stagione da quando c’è Pep Guardiola al timone. Eppure ilneanche in questa circostanza riesce a far meglio degli odiati cugini. Ad otto giornate dalla fine della Premier League i Red Devils hanno 14 punti in meno deizens e difficilmente riusciranno ad essere protagonisti sulla scena continentale l’anno prossimo, a meno che non riescano a vincere l’Europa League, unica competizione che potrebbe ancora regalare delle soddisfazioni agli uomini di Ruben Amorim.: c’èdi “” (Lapresse) – Ilveggente.