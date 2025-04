Noinotizie.it - Michele, rigattiere pugliese arrivato a Milano su un carro bestiame e beniamino di Brera Ricordi

Di Franco Presicci:“Non viene più qui?”. Il baritono Giuseppe Zecchillo, che amava farsi due passi dal suo studio, in via Fiori Chiari, al bar dell’angolo, al signore elegante, segaligno, imbiancato, faccia da Peppino De Filippo, rispose chearrivava di solito verso le 10.30. Doveva quindi aspettare una decina di minuti. Zecchillo ordinò un caffè e sorseggiando la bevanda vide ilin sella al suo carretto a pedali, scendere e scaricare senza fatica i suoi esemplari di modernariato e qualche pezzo antico. Ma non il candelabro stile Liberty, che metteva da parte; anzi, in quello stile non aveva più niente. Poi il baritono gli si avvicinò, e gli riferì del presunto cliente che lo aveva interpellato.Alo conoscevano tutti. Gli volevano bene e lo stimavano.